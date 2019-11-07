تنفيذ 2395 حكما قضائيا وضبط 38 قطعة سلاح متنوعة بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة ترأسها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية استهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها بدائرة المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية وبالاشتراك مع الأمن العام.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 5 بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و9 بندقية خرطوش عيار 12 تحمل و4 طلقة من ذات العيار وطبنجة عيار 9 ملى وكذا و2 طلقة حية من ذات العيار حيازة وطبنجة حلوان عيار 9 ملى و13 فرد روسى محلى الصنع وكذا 7 طلقة من ذات العيار و3 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و6 قطع سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 3 قطع حشيش حيازة المتهم محمد ا ع 32 سنة عامل ومقيم مركز المنشاة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

كما تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "26" حكم وتمكن ضباط المصنفات الفنية ضبط "5" قضايا إدارة وتشغيل مركز كمبيوتر نت بدون ترخيص و إدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل اتصالات بدون ترخيص و إدارة وتشغيل مكتبات لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص و إدارة وتشغيل محل العاب بلاى ستيشن بدون ترخيص.

وتمكن ضباط قسم الأحداث من ضبط "10" قضية عمال أطفال وتدخين داخل الأماكن المغلقة في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 2395 " حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ترحيل المتهمين.