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ضبط 56 قضية تموينية بسوهاج بينها 5 أطنان دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:21 ص
ضبط 56 قضية تموينية بسوهاج بينها 5 أطنان دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء مخبز - ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج وقادها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل مباحث التموين لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية منها ضبط "عبد العال.ض" 56 سنة صاحب مخزن دقيق ويقيم دائرة قسم طهطا لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 5 أطنان دقيق، وتم ضبط "عمر.ع" 28 سنة جزار ويقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و9 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و4 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و14 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و4 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و5 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و4 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حملة تموينية

دقيق مدعم

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