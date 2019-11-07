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تفاقم عدوى زوجة ولى عهد بريطانيا..والأطباء ينصحوها بإلغاء ارتباطاتها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:45 م
تفاقم عدوى زوجة ولى عهد بريطانيا..والأطباء ينصحوها بإلغاء ارتباطاتها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا
وكالات

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وجه الطبيب الخاص بزوجة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، كاميلا، نصيحة هامة لها، بعد إصابتها بعدوى في الصدر.
 
وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن متحدثة باسم ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا، اليوم، الخميس، إن كاميلا ألغت مشاركتها في بعض المناسبات، بناء على نصيحة أطبائها بعد إصابتها بعدوى في الصدر.
 
وذكرت المتحدثة في بيان "نصح الطبيب الخاص دوقة كورنوال، بإلغاء ارتباطاتها، بسبب عدوى في الصدر تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية".
 
وأجبرت دوقة كورنوال على عدم الذهاب لمأدبة عشاء، مساء اليوم، في مكتبة لندن للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد الأمير ألبرت.
 
وظهرت كاميلا في وقت سابق من اليوم، مع زوجها الأمير تشارلز، خلال تواجدهما في الاحتفال بالذكرى العشرين لعيد زواجهما.

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