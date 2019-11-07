تعرف على أمراض تسبب الموت المفاجئ بعد وفاة هيثم أحمد زكى

كتبت فاطمة ياسر

رحل عن عالمنا الفنان الشاب هيثم أحمد زكي اليوم، إثر تعرضه لـ هبوط في الدورة الدموية، وخلال هذا الصدى رصد "اليوم السابع" بعض الأمراض التي تزيد من فرص التعرض للموت المفاجئ، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقًا لموقع "webmed".

انتشر فى الآونة الأخيرة تعرض الكثير للموت المفاجئ، وحول هذا يجب التعرف على أسباب الموت المفاجئ، ومنها:

-أمراض القلب تتربع على عرش التعرض والإصابة بالموت المفاجئ، وذلك نتيجة التعرض للأزمات القلبية التي من سببها قصور الشرايين التاجية، وأيضًا التعرض لاضطرابات في توصيل الكهربائي للقلب يزيد من فرص تعرضه للخلل والموت المفاجئ.

-التعرض للإصابة بجلطات في الجسم دون متابعتها والالحاق بالشخص تزيد من فرص التعرض للعديد من المشاكل كالوفاة المفاجئة.

-الإصابة بالسكتات القلبية تزيد فرص الإصابة بالوفاة المفاجئة.

-السكتات الدماغية أي في المخ.

-لمرض الضغط عليك تنظيم نسبته قدر الامكان، لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، وانخفاض نسبته يزيد من فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية وجميعهم يسببان الموت المفاجئ.

-عدم تنظيم نسبة السكر بالدم تعد من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة المفاجئة، حيث إن اضطراب مستويات السكر بالدم وعدم انتظام وتعرض المريض لغيبوبة السكر تعرضه للوفاة.

-هبوط الدورة الدموية بشكل مفاجئ.