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تعرف على أسباب وأعراض هبوط الدورة الدموية بعد وفاة هيثم احمد زكي

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:04 م
تعرف على أسباب وأعراض هبوط الدورة الدموية بعد وفاة هيثم احمد زكي هبوط فى الدورة الدموية
كتبت فاطمة ياسر

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رحل عن عالما الفنان الشاب هيثم احمد زكي اليوم إثر تعرضه لهبوط فى الدورة الدموية، لذا يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد أن تعرفه عن تعرض الشخص لهبوط فى الدورة الدموية، وذلك وفقا لموقع "healthline وwebmed".

هبوط الدورة الدموية
هبوط الدورة الدموية

هبوط الدورة الدموية هو تعرض الشخص لانخفاض فى نسبة ضغط الدم أى يصبح أقل من  60 \ 90، وهذا الأمر يرجع إلى قلة تدفق الدم للمخ وعضلة القلب.

 

أسباب هبوط الدورة الدموية

وعند تعرض الشخص لـ هبوط الدورة الدموية يشعر بالدوخة وعدم توازن بالجسم، لذا يجب التعرف على أسباب التعرض لهبوط الدورة الدموية، ومنها:

- بعض النساء خلال الحمل يتعرضن لهبوط الدورة الدموية.

- مرضى الغدة الدرقية أكثر عرضة.

- حال انتظام نسبة السكر فى الدم يكون الشخص أكثر عرضة وخاصة عند التعرض لانخفاض نسبته.

- أدوية تنظيم ضغط الدم.

- مضادات الاكتئاب.

- إصابة الشخص بفشل فى القلب أو عضلته.

- مرضى الكبد كالفيروسات أو عدم انتظام أنزيمات الكبد.

- الإصابة بالنزيف المفاجئ.

- التعرض لانخفاض أو ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ.

اسباب هبوط الدورة الدموية
اسباب هبوط الدورة الدموية

- تعرض الجسم للجفاف الحاد.

- الإصابة بالأنيميا.

- سوء التغذية.

 

أعراض هبوط الدورة الدموية

ما أعراض الإصابة بهبوط الدورة الدموية؟..هناك العديد من الأعراض التي تنظرك من التعرض والإصابة بهبوط الدورة الدموية، ومنها:

- الشعور بالدوخة والدوران.

- زغللة الرؤية.

- عدم القدرة على الوقوف أو الوقوف.

- الشعور بالإجهاد غير المبرر.

اعراض هبوط الدورة الدموية
اعراض هبوط الدورة الدموية

- الصداع الشديد.

- برودة أطراف الجسم والجلد.

- شحوب البشرة.

- وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان لتعرض الشخص للإغماء.

- صعوبة فى التنفس.

 

علاج هبوط الدورة الدموية

علاج هبوط الدورة الدموية يعتمد على قياس الضغط بشكل مستمر لتنظيم نسبته والحد من تعرضه للانخفاض المفاجئ الذى يزيد من فرص الوفاة، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، وكثرة السوائل، وممارسة الرياضة لكن ليست الشاقة، مع المتابعة المستمر عند الطبيب.

علاج هبوط الدورة الدموية
علاج هبوط الدورة الدموية

وفاه هيثم أحمد ذكي

هبوط الدورة الدموية

اسباب هبوط الدورة الدموية

اعراض هبوط الدورة الدموية

علاج هبوط الدورة الدموية

هيثم احمد زكي

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