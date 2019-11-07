هيثم احمد زكي ليس الأول.. مشاهير ماتوا نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية

كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

دون أى مقدمات تذكر أو وداع أو حتى سلام يرحل عن عالمنا شخص من أهلنا أو أصدقائنا أو زملائنا فجأة، والغريب أنه يكون فى كامل صحته ونشاطه المعتاد، دون أن يعاني من أى أمراض أو دون أن يشكو من آلام معينة، ليترك خلفه دهشة أقاربه ومن حوله، الأمر الذى يترك معه عدة تساؤلات واستفهامات كيف رحل الشخص بتلك الطريقة.. وكيف اختطفه الموت فجأة ممن حوله؟

حالات "الموت المفاجئ" أو المعروف من الناحية الطبية الموت عن طريق "الهبوط الحاد فى الدورة الدموية" انتشرت على مدى السنوات المنصرمة، والتي لا ترتبط بعمر أو سن معين، بل ارتفعت نسبة الوفاة المفاجئة بين الشباب أكثر من كبار السن، وتناولتها الصحف ووسائل الإعلام، فضلًا عن "السوشيال ميديا" التى أبرزت مؤخرًا، وكان أخرهم الفنان هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل فيلاته فى الشيخ زايد، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وفاة هيثم أحمد زكى

رحيل هيثم أحمد زكى بطريقة مفاجئة عن عالمنا ليس هو الرحيل الأول أو الأخير من نوعه، فقد سبقه العديد والعديد من الشخصيات الفنية والرياضية والسياسية منهم على سبيل المثال لا الحصر، فداخل الوسط الرياضي شهدنا عدة حالات وفاة وقعت بشكل مفاجئ وصادم للجميع، سواء أثناء اللعب أو التمرين، ففى عام 2006، لقى "محمد عبدالوهاب" لاعب النادي الأهلي، صاحب الـ 23 عامًا، حتفه أثناء تلقيه التدريبات بالملاعب، فلم يعان أي أزمات صحية، بل كان يخضع للفحوص الطبية الدورية المختلفة وخرج التقرير أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

علاء ولى الدين وممدوح عبد العليم

ويأتي ضمن قائمة الفنانين أيضاَ الراحل علاء ولي الدين، نجم الكوميديا، الذى أمتع الناس بفنه، وأضحك الجماهير، ولكن أبكت وفاته الكثيرين، ولم يكن علاء فقط هو الذي صدم جمهوره بوفاته فجأة، وكذا رحيل الفنان ممدوح عبدالعليم الذى ترك حزنا في قلوب ملايين المصريين، حيث وافته المنية فجأة عن عمر يناهز 60 عاما في صالة الألعاب الرياضية، وأيضا رحيل الفنان الكوميدي عبدالمعطي محمد الموجي "نجاح الموجي" إثر أزمة قلبية بعد عودته إلى منزله من مسرحية "سيدي المرعب"، والجميع كانت التقرير الطبية نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

عمرو سمير

سافر عمرو سمير إلى إسبانيا، وبعد انتهاء إجازته، وجاء موعد مغادرة الفندق للاتجاه إلى المطار، فوجئ المسئول عن نظافة الغرف بالفندق بأنه مازال نائما فى غرفته رغم مجىء موعد الخروج منها، فطرق الباب، لكن عمرو لم يرد، فكرر هذا الأمر دون جدوى، الأمر الذى جعله يفتح باب الغرفة عليه، ليجده مستغرقا فى نومه، وعندما أراد أن يفيقه، اكتشف أنه فارق الحياة، عن عمر يناهز 33 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

أين يحدث الهبوط فى الدورة الدموية؟

وعن مسألة الهبوط الحاد فى الدورة الدموية – يقول الدكتور سامى بدوى، خبير الطب الشرعى واستاذ متفرغ الطب الشرعى والسموم بكلية الطب جامعة المنوفية، أن هبوط الدورة الدموية هو هبوط عام أو خاص يحدث في الدورة الدموية الذي قد يسببه محيط القلب أو القلب نفسه، وتؤدى الإصابة بهبوط الدورة الدموية إلى عجز الجهاز الدورى عن الحفاظ على إمدادات المواد الغذائية والأكسجين والعجز أيضاً عن إزالة ثاني أكسيد الكربون ونواتج عملية الأيض مما يؤدى إلى حدوث اختلالات واضرابات في عملية توزيع الدم أو قد يسبب نقص في حجم وكمية الدم.

هبوط الدم – وفقا لـ"بدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – يحدث في جميع أجزاء الجسم الذي يتمثل بفقدان كمية كبيرة من الدم وانهيار جميع أنظمة الدورة الدموية في الساقين، حيث إنه يمكن إرجاع الهبوط المحدد في نقطة معينة مثل الجلطة، وقد يكون هبوط الدورة الدموية حاداً في بعض الحالات لأن هبوط الدورة الدموية في القلب يؤثر على شرايين وأوردة القلب مثل الشريان الأورطي والشريان الأبهر مما قد يؤدي إلى الوفاة، وقد يسبب الهبوط في الدورة الدموية أيضاً إلى فشل في الأعضاء وتوقف الأوعية الدموية المحيطة أو فشلها والصدمة وهناك نوع آخر يأتي بقوة أقل من هبوط الدورة الدموية وهو قصور الدورة الدموية.

أسباب الهبوط فى الدورة الدموية

وهناك حزمة من الأسباب تؤدى الأسباب إلى هبوط الدورة الدموية مثل: " شرب ماء البحر، والقيام بالعمليات الجراحية خاصة عند الأشخاص الذين فقدوا كميات كبيرة من الدم في أثناء العملية الجراحية، والإصابة بمتلازمة الشريان المساريقي العلوي، واستخدام بعض الأنواع من الأدوية والعقاقير التي تعمل على تنشيط الصفيحات الدموية، مما يسبّب في تكوين الخثرة، والإصابة بالصدمة، فقدان كمية كبيرة من سوائل الجسم عبر الجهاز البولي مما يسبب تقليل حجم الدم وبالتالي هبوط الدم، وتناول الأدوية والعقاقير التي تؤثر على ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب، والإصابة بحمى الضنك" وغيرها من الأسباب – الكلام لـ"بدوى".

أعراض هبوط الدورة الدموية

الأعراض والآثار التي تظهر على المريض المصاب بهبوط في الدورة الدموية في الجسم: هناك عدة أنواع من هبوط الدورة الدموية ولكل نوع آثار معينة خاصة به فالهبوط الحاد الذي ينتج عن هبوط في القلب يسبب حدوث انهيارات في الأوعية الدموية الموجودة في القلب والتي يمكن أن تسبب السكتات القلبية، أما الهبوط الطرفي يسبب انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي مما يسبب انهيار الأوردة والشرايين التي تكون خالية من الدم، مما يسبب حرمان الأنسجة والأطراف والأعضاء من الأكسجين.

الوقاية من هبوط الدم في الجسم

تقليل جرعات الأدوية المتناولة والتى تسبب هبوط الضغط الانتصابى، وعدم الوقوف دون حركة مدة طويلة، وزيادة كمية الملح فى الطعام، والابتعاد عن تناول الكحول، وتناول كمية كبيرة من السوائل.