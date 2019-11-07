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تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:26 م
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الخميس، عن تسليم 31 عين سطحية بـ4 مناطق بالمركز لـ310 مستفيدًا من الشباب لاستصلاح وزراعة 9300 فدان. 

أكد "إبراهيم"، على تسليم العيون للمنتفعين، وزراعتها في مناطق مدينة موط و4 وحدات محلية قروية هي أسمنت والجديدة وعزب القصر والموهوب، بواقع 30 فدانًا لكل عين سطحية، وبإجمالي 310 مستفيدين بواقع 19 مستفيدين لكل عين سطحية. 
 
ولفت إلى تسليم 7 عيون في مدينة موط وقريتي الهنداو والعوينة، و 6 للوحدة المحلية لقري أسمنت، و7 لقري الجديدة، 6 عيون لمنطقة عزب القصر، و5 لمنطقة الموهوب.
 
وأوضح أنه هذه العيون جري تسليمها للمنتفعين لاستصلاح مساحات من الأراضي بهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل للشباب.

الوادى الجديد

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اليوم السابع بلس

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