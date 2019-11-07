برنامج "مشروعك" بالوادى الجديد يوفر 152 مشروعا بـ8.5 مليون جنيه بمركز بلاط

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تمويل 152 مشروعًا بتكلفة 8 مليون و 500 ألف جنيه، من خلال برنامج "مشروعك".

وأكد"عباس"، أن الوحدة المحلية تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأوضح أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على بعض المشروعات والتي استطاعت أن تنمو بشكل كبير وتتحول من مشروعات صغيرة إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تضم الكثير من العمالة منها مشروعات معارض موبيليا، محلات بيع مواد غذائية، أكشاك، صيدليات، كافيتريات ،أعلاف، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية .

وأشار إلى أن تجربة مشروعك شجعت العديد من الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم، مضيفًا أن الباب مفتوح أمام الجميع للتقدم بطلب التمويل اللازم لمشروعاتهم.

ومن جانب آخر، أعلن رئيس الوحدة المحلية لقري البشندي بمركز بلاط ماهر حسين، اليوم الخميس، عن استكمال حفر بئر جوفي والانتهاء من حفر 2 عيون سطحية من إجمالي 4 عيون، لتنفيذ مشروع الظهير الزراعي شمال القرية، والمخصص له1000 فدان.

وأكد"حسين"، أنه جاري حفر بئر جوفي بعمق 350 مترًا، لزراعة 200 فدان، من خلال شركة مساهمة للشباب من أبناء القرية، مكونة من 40 شابًا، وجري تخصيص 5 فدان لكل شاب بالشركة، لزراعة واستصلاح المساحة المخصصة لهم ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف أن الوحدة المحلية خصصت 4 عيون سطحية لمشروع الظهير الزراعي، جري الانتهاء من حفر اثنين، شمال القرية، بواقع 10 شباب في كل عين، وزمام كل عين 50 فدانًا، وتسلم الشباب العين السطحية والأرض، وجاري تركيب محطة الطاقة الشمسية لتشغيل العين السطحية لاستصلاح وزراعة المساحة المخصصة لكل عين، ضمن مشروع الظهير الزراعي بالقرية.