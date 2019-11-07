سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يصف واشنطن بوست بـ "المنحطة" بعد نشرها تقريرا ضده

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:09 م
ترامب يصف واشنطن بوست بـ "المنحطة" بعد نشرها تقريرا ضده دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صحيفة واشنطن بوست بعد نشرها تقريرا زعمت فيه أنه طلب من وزير العدل ويليام بار أن يعقد مؤتمرا صحفيا يبرئه فيه من ارتكاب أى خطا فيما يتعلق بمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا، والتى تسبب فى إطلاق تحقيقات مساءلة الرئيس الأمريكى من قبل الديمقراطيين فى الكونجرس.

 

 وقال ترامب فى تغريدة له قبل قليل على حسابه على تويتر: "إن واشنطن بوست المنحطة اختلقت قصة عن أننى طلبت من بيل بار (وزير العدل الأمريكى) أن يعقد مؤتمرا صحفيا. لم يحدث هذا على الإطلاق، ولم يكن هناك مصادر".

وقال ترامب فى تغريدة أخرى إن بيل بار لم يرفض طلب له بأن يتحدث عن أوكرانبا، وأكد أن القصة التى نشرتها صحيفة واشنطن بوست  المخادعة كانت زائفة بمصادر مجهولة غير موجودة.  وقد حكمت وزارة العدل بالفعل بأن المكالمة كانت جيدة. وأضاف قائلاك ليس لدينا حرية صحافة. 

 

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تقرير لها، الأربعاء، زعمت فيه أن ترامب طلب من وزير العدل أن يعقد مؤتمرا صحفيا يبرئه من أرتكاب أى مخالفة فيما يتعلق بمكالمته مع رئيس اوكرانيا فى يوليو الماضى والتى طلب فيها إجراء تحقيق بشأن نجل خصمه السياسى جو بايدن.


دونالد ترامب

ويليام بار

واشنطن بوست

وزير العدل الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة