ترامب يصف واشنطن بوست بـ "المنحطة" بعد نشرها تقريرا ضده

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صحيفة واشنطن بوست بعد نشرها تقريرا زعمت فيه أنه طلب من وزير العدل ويليام بار أن يعقد مؤتمرا صحفيا يبرئه فيه من ارتكاب أى خطا فيما يتعلق بمكالمته الهاتفية مع رئيس أوكرانيا، والتى تسبب فى إطلاق تحقيقات مساءلة الرئيس الأمريكى من قبل الديمقراطيين فى الكونجرس.

وقال ترامب فى تغريدة له قبل قليل على حسابه على تويتر: "إن واشنطن بوست المنحطة اختلقت قصة عن أننى طلبت من بيل بار (وزير العدل الأمريكى) أن يعقد مؤتمرا صحفيا. لم يحدث هذا على الإطلاق، ولم يكن هناك مصادر".

The degenerate Washington Post MADE UP the story about me asking Bill Barr to hold a news conference. Never happened, and there were no sources!