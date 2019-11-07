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ترامب: الكلب كونان المشارك فى قتل البغدادى يزور البيت الأبيض قريبا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:56 ص
ترامب: الكلب كونان المشارك فى قتل البغدادى يزور البيت الأبيض قريبا الكلب المشارك فى قتل البغدادى
واشنطن(أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الكلب "كونان" الذى ساعد فى مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى سوف يزور البيت الأبيض قريبا.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله خلال في مؤتمر جماهيري حاشد فى مدينة مونرو بولاية لويزيانا، قوله "سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة".
وأضاف ترامب: "أتعرفون من هو البطل الحقيقي، انسوا ترامب، الكلب كونان هو البطل العظيم".


ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الكلب كونان كان قد أصيب خلال المهمة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل البغدادي شهر أكتوبر الماضي.

 


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البيت الابيض

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