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رغم تحذير الخبراء.. إقبال على اقتناء كلاب من فصيلة "قاتل البغدادى"

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:04 م
رغم تحذير الخبراء.. إقبال على اقتناء كلاب من فصيلة "قاتل البغدادى" الكلب الذى شارك فى قتل البغدادى
وكالات

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بعد ساعات من الكشف عن هوية الكلب الذي الذي استخدمته القوات الخاصة الأمريكية في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، ارتفع الطلب على اقتناء فصيلة الكلب كونان داخل الولايات المتحدة .

لكن رغم الدور البطولي للكلب، فإن فصيلة المالينو البلجيكي التي ينتمي إليها، قد لا تناسب الجميع، بحسب خبراء في تربية الكلاب.
 
وقالت خبيرة تربية الكلاب إيرين هوكفورت لموقع "ABC News"، إن تربية هذه الكلاب ليس بالأمر الهين بالنسبة لمعظم الناس.
 
وأوضحت هوكفورت أن طلبات اقتناء المالينو البلجيكي ارتفعت بشكل كبير للغاية بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل البغدادي على يد الكلب كونان.
 
وقال مربية الكلاب "الناس يظنون أن اقتناء هذا الكلب سيكون أمر ممتعا، سيكون الأمر كذلك في حال وجد الكلب في العائلة المناسبة أو مع الشخص المناسب".
 
يذكر أن العديد من الوحدات العسكرية الأميركية تستخدم كلاب المالينو البلجيكية أو الشيبرد الألمانية، بسبب قدرتها على تنفيذ مهام متعددة تتضمن مهاجمة العدو، والكشف عن القنابل.
 

الكلب

تنظيم داعش

أبو بكر البغدادي

فصيلة المالينو البلجيكي

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