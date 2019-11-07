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شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:37 ص
شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته زوجة البغدادى
كتب محمد تهامى زكى

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نشرت تركيا، مساء الأربعاء، صورة لأرملة أبو بكر البغداد، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى، بعد القبض عليها فى مدينة هاتاى الحدودية التركية، من قبل قوات الأتراك شمال سوريا.

ووفقا لـ"الحرة" و"العربية" نشرت خدمة الصحافة التابعة للحكومة التركية، صورة قالت إنها تعود للسيدة أسماء فوزى محمد الكبيسى، التى كانت الزوجة الأولى للبغدادى، فيما عرفت أرملة البغدادى، للسلطات التركية باسم "رانيا محمود".

أرملة البغدادى
أرملة البغدادى

وتظهر الصورة غير المؤرخة، سيدة ترتدى عباءة سوداء من النوع الذى فرضه التنظيم الإرهابى المتشدد على النساء فى الأماكن التى كانت خاضعة له فى سوريا، وجاء اعتقالها بعد أيام من اعتقال شقيقته.

وقال الرئيس التركى أردوغان: "أسرنا زوجته، أُعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وتواجه تركيا اتهامات بالتواطؤ فى التستر على مكان البغدادى، الذى كان يحتمى فى محافظة إدلب، بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.


تركيا

البغدادى

ارملة البغدادى

ابو بكر البغدادى

اليوم السابع بلس

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