تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2019 فى مصر بقيمة جنيهين بعد انخفاضها أمس 5 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم 668 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وقال رأفت أمين أحد تجار الذهب، إن انخفاض الذهب فى مصر جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية إلي 1486 دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.

وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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