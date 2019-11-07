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تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:35 ص
تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها الذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2019 فى مصر بقيمة جنيهين بعد انخفاضها أمس 5 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم 668 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
 
وقال رأفت أمين أحد تجار الذهب، إن انخفاض الذهب فى مصر جاء نتيجة تراجع سعر الأوقية إلي 1486 دولارا، وهو ما انعكس على سعر  الذهب فى مصر بصورة ملحوظة، وهو ما يفسر هبوط المعدن النفيس في مصر.
 
وأضاف أن أسعار الذهب اليوم في مصر، بالنسبة لجرام الذهب من عيار 18 سجل 572 جنيها، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 668 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 ما قيمته 763 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5364 جنيها.
 
وبحسب محللين فى سوق الذهب، فإن ضبابية المشهد بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التصعيد التجارى، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

جرام الذهب

اسعار الذهب

عيار 18

عيار 24

الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21

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أسعار الذهب

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