تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على مليون ونصف من المواطنين بزعم توظيفهم فى الأعلاف

كتبت أمنية الموجي

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من مليون ونصف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف، مقابل أرباح شهرية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنهما لم يلتزما بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها المتهمين منهم بلغت نحو مليون و 500 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.