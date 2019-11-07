بومبيو: أفعال إيران الأخيرة تزيد القلق

رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم الخميس إن "خطوات التصعيد النووي" التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة تثير قلقا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية.

وأضاف الوزير الأمريكي في بيان "إن توسع إيران في أنشطة حساسة تتعلق بالانتشار النووي يثير قلقا من احتمال تأهبها لتبني خيار الانفصال النووي السريع".

وتابع قائلا "حان الآن وقت أن ترفض كل الدول الابتزاز النووي الذي يمارسه هذا النظام وتتخذ خطوات جادة لزيادة الضغط. استفزازات إيران العديدة المتصلة تتطلب هذا".