وزير الخارجية الأمريكى: العراق ولبنان يريدان استعادة بلدانهم من قبضة إيران

أ ش أ

وأضاف بومبيو، فى تغريدة عبر موقع تويتر، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن البلدين اكتشفا أن النظام الإيرانى هو أكثر مصدر فساد تحت مظلة الثورة، مشيرا إلى أن الشعبين اختارا طريقا بعيدا عن تدخلات خامنئى فى بلادهما.

واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد فى كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بالاستقالة "حال وجود بديل".