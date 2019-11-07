بريطانيا تخفض مستوى المخاطر الأمنية التى تواجه سفنها فى مضيق هرمز

رويترز

خفضت بريطانيا مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه السفن الرافعة لعلمها في مضيق هرمز اليوم الخميس بعد ما يربو على شهر من إفراج إيران عن ناقلة نفط بريطانية.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو في يوليو تموز بسبب ما وصفه بأنه انتهاكات بحرية وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق. وأفرج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس .

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "ستتمكن السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة قريبا من عبور مضيق هرمز دون مرافقة لصيقة من البحرية الملكية وذلك بعد انخفاض مخاطر احتجاز هذه السفن".