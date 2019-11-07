سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور المقاول الهارب محمد على
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، محاكمة محمد على "المقاول الهارب"، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، وتتهمه بالنصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه.

وأقام المحامى سمير صبرى، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.

وقال فى صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة المجنى عليها، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 والثانى 30 أكتوبر 2017.

وأنهت الشركة المجنى عليها كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذى بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 ملايين و765 ألفًا و668 جنيهًا، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التى أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجنى عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد على"، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجنى عليها من تلك الجهة التى أدعى أنه يتعامل معها، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجنى عليها بأنها وقعت ضحية نصب هى وشركات أخرى، وفر هاربًا للخارج وظهر فى صورة المعارض من إسبانيا حيث مكان هروبه.

وتمسكت الشركة المجنى عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبرى" المستندات المؤيدة لدعواه.


محكمة الجنح

محاكمة المقاول محمد على

محمد على

نصب محمد على

الحكم محمد على

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. رحلة تناقضات المقاول الهارب من "عايز فلوسى" إلى "عايز ثورة"

الأحد، 27 أكتوبر 2019 03:23 ص

حبس مقاول هارب من دفع 2 مليون و700 ألف جنيه غرامات فى الزيتون

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 05:22 م

سقوط مقاول هارب من دفع غرامات تتجاوز مليونى جنيه بالزيتون

الخميس، 24 أكتوبر 2019 01:06 م

مستندات.. شركة "استايل للديكور" تقاضى الهارب محمد على بتهمة النصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه.. المقاول أسند للشركة مشروعات وتحصل على حقوقها وهرب لإسبانيا.. والشركة تطالب بتعويض 20 مليون..المحكمة تفصل 7 نوفمبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو.. تعرف على التداعيات المحتملة

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو.. تعرف على التداعيات المحتملة

المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب

المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

"خطة البرلمان": إصلاح حقيقى بمنظومة الضرائب.. والركود العالمى يُهدد الحصيلة

"خطة البرلمان": إصلاح حقيقى بمنظومة الضرائب.. والركود العالمى يُهدد الحصيلة

اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور

اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. تعرف على الأهمية الأمنية لتركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات

فيديو.. تعرف على الأهمية الأمنية لتركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات

اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

اليوم السابع: لقاءات الساعات الأخيرة قبل اجتماع سد النهضة

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

شاهد.. محمد عز ومحمد رجب فى كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

موجز 6.. السيسي يوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة