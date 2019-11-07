اليوم.. "الجنح" تحاكم المقاول الهارب محمد على بتهمة النصب على شركة ديكور

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، محاكمة محمد على "المقاول الهارب"، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، وتتهمه بالنصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه.



وأقام المحامى سمير صبرى، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.



وقال فى صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة المجنى عليها، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 والثانى 30 أكتوبر 2017.



وأنهت الشركة المجنى عليها كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذى بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 ملايين و765 ألفًا و668 جنيهًا، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التى أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجنى عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد على"، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجنى عليها من تلك الجهة التى أدعى أنه يتعامل معها، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجنى عليها بأنها وقعت ضحية نصب هى وشركات أخرى، وفر هاربًا للخارج وظهر فى صورة المعارض من إسبانيا حيث مكان هروبه.



وتمسكت الشركة المجنى عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبرى" المستندات المؤيدة لدعواه.