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النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:37 م
النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي محمد على المقاول الهارب
كتبت أمنية الموجى

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تباشر نيابة التهرب الضريبي، التحقيقات فى اتهام المقاول محمد على بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه وعلى الشركات المملوكة له بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مصلحة الضرائب.
 
وأحال وزير المالية ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بعدما كشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي عن تهرب المتهم من سداد مستحقات مصلحة الضرائب، من الضرائب المقررة عليه وتهربه منها بوسائل غير قانونية يعاقب عليها القانون.
 
وكشفت مصادر قانونية، أن التحريات الأولية التي أعدتها الجهات المختصة، كشفت عن إخفاء المتهم قرابة 10 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية  لمصلحة الضرائب، وأن نيابة التهرب الضريبي بدأت التحقيق فيما أسفرت عنه التحريات، وأنها لم تنته من تحديد المبلغ النهائي الذي تهرب من دفعه وأخفاه المتهم.

 


التهرب الضريبي

المقاول محمد على

الممثل الهارب محمد على

محمد علي

اليوم السابع بلس

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