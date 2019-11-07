الكرملين: لا يوجد على جدول أعمال بوتين عقد لقاء مع أردوغان

موسكو(أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن يكون على جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه يمكن الاتفاق على اتصال هاتفى بين الرئيسين فى أى وقت.

وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "حتى الآن لا يوجد اتفاق على عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وأردوغان، ويمكن أن يتم الاتفاق على الاتصال الهاتفى بينهما على الفور وفى أى وقت".

كان أردوغان قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم مناقشة تنفيذ مذكرة روسيا وتركيا بشأن سوريا مع بوتين.

يُذكر أن الرئيس الروسى ونظيره التركى توصلا الشهر الماضى إلى مذكرة تفاهم من عشر نقاط بشأن الوضع فى شمال شرق سوريا.

