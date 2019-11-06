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بوتين: سنواصل تعزيز الإمكانيات الدفاعية ونمضى قدما فى عملية نزع السلاح

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:58 م
بوتين: سنواصل تعزيز الإمكانيات الدفاعية ونمضى قدما فى عملية نزع السلاح بوتين
موسكو(أ ش أ)

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أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها الدفاعية، وأنها مستعدة - فى الوقت ذاته - لبذل كل ما في وسعها لدفع عملية "نزع السلاح".

وأضاف الرئيس بوتين - خلال اجتماع عقده مع كبار الضباط والمدعين العامين - أن الجيش الروسي والقوات البحرية أثبتا استعدادهما العالي، لبناء قدرات دفاعية، ووضعها في حالة تأهب أنظمة الأسلحة الفائقة الصوت ، والليزر ، والأسلحة الحديثة الأخرى التي لا تمتلكها بلدان أخرى "بعد" حسبما أفادت "قناة روسيا اليوم" الإخبارية .


وأكد بوتين أن هذا لا يعني تهديدا لأحد ، مشددا - في الوقت ذاته - على استعداد ( موسكو ) لبذل قصارى جهدها لدفع عملية "نزع السلاح".
وكان الرئيس بوتين قد أعلن - في وقت سابق - ابتكار أسلحة استراتيجية جديدة العام الماضي ، ومنها صواريخ : "كينجال" و"أفانجارد" و"بوريفيستنيك" الأسرع من الصوت ، ومدفع ليزر "بيريسفيت" وغواصة "بوسيدون" الأوتوماتيكية وصاروخ "سارمات" الباليستي "العابر للقارات".


بوتين

روسيا

نزع السلاح

الامكانيات الدفاعيه الروسيه

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