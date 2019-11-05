سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: الولايات المتحدة لم ترسل أى إشارات حول تمديد معاهدة "ستارت-3"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:07 م
موسكو: الولايات المتحدة لم ترسل أى إشارات حول تمديد معاهدة "ستارت-3" دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف إن "الولايات المتحدة لم ترسل إلى روسيا أى إشارات حول معاهدة إمكانية تمديد معاهدة ستارت3  لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية".

وأضاف بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه "لا يوجد أي تقدم بشأن إمكانية تمديد هذه المعاهدة، ولم تصل أي إشارات حول الاستعداد للنقاش من جانب الأميركيين"، موضحا أنه يتعين إدراك أن هذه المحادثات صعبة جداً وطويلة.


وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق قد أعلن فى يوليو الماضى أنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت - 3"، بينما تؤكد موسكو استعدادها لمناقشة هذه المسألة.


يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب غير مرة عن رغبته بالتوصل إلى معاهدة نووية ثلاثية جديدة بين روسيا والصين والولايات المتحدة، إلا أن بكين رفضت هذه الفكرة.


ووقعت معاهدة " ستارت - 3" عام 2010، وكانت آخر معاهدة توقع بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وتقضي بخفض الترسانتين النوويتين الأميركية والروسية وينتهي العمل بها في فبراير عام 2021.

 


موسكو

معاهده ستارت

معاهده ستارت 3

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة