موسكو: الولايات المتحدة لم ترسل أى إشارات حول تمديد معاهدة "ستارت-3"

موسكو(أ ش أ)

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف إن "الولايات المتحدة لم ترسل إلى روسيا أى إشارات حول معاهدة إمكانية تمديد معاهدة ستارت3 لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية".

وأضاف بيسكوف - في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه "لا يوجد أي تقدم بشأن إمكانية تمديد هذه المعاهدة، ولم تصل أي إشارات حول الاستعداد للنقاش من جانب الأميركيين"، موضحا أنه يتعين إدراك أن هذه المحادثات صعبة جداً وطويلة.



وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق قد أعلن فى يوليو الماضى أنه من غير المرجح تمديد معاهدة "ستارت - 3"، بينما تؤكد موسكو استعدادها لمناقشة هذه المسألة.



يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب غير مرة عن رغبته بالتوصل إلى معاهدة نووية ثلاثية جديدة بين روسيا والصين والولايات المتحدة، إلا أن بكين رفضت هذه الفكرة.



ووقعت معاهدة " ستارت - 3" عام 2010، وكانت آخر معاهدة توقع بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتقضي بخفض الترسانتين النوويتين الأميركية والروسية وينتهي العمل بها في فبراير عام 2021.