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السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:23 م
السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي سجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أفرج قطاع

السجون

عن 333 سجينا، استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

وعقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 81 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 252 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 


عفو رئاسي

خروج السجناء

العفو عن السجناء

اكتوبر

اليوم السابع بلس

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