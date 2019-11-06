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السجن 7 سنوات لسائح استونى الجنسية بتهمة قتل والداته بأحد فنادق الغردقة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:20 م
السجن 7 سنوات لسائح استونى الجنسية بتهمة قتل والداته بأحد فنادق الغردقة محكمة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود زاهر، بالسجن لمدة 7 سنوات على سائح استونى الجنسية، بعد اقدامه على قتل والدته فى أحد فنادق الغردقة، بسبب تعنيفها له على كثرة شرب الخمر بأحد فنادق الغردقة .

تفاصيل الواقعة بدأت عند ورود بلاغ من قرية سياحية لشرطة السياحة بالغردقة يفيد أقدام سائح استونى الجنسية على قتل والدته المدعوة هالى جوفا 49 عاما، حيث اعتدى المتهم عليها بالضرب حتى أحدث جرحًا قطعيًا برأسها، ما أدى لمصرعها.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم والمجنى عليها يقيمان بإحدى غرف قرية سياحية جنوب الغردقة، وأن المتهم كان فى حالة سكر، وحدثت مشادة كلامية مع والدته لتعنيفها له بسبب تكرار شرب الخمور، مما أدى إلى قيام المتهم بالتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وذكرت التحقيقات أن المتهم من مواليد 1992 والمجنى عليها من مواليد 1968، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها سالف الذكر عليه.

من جانب آخر، كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، أصدرت فى جلستها المنعقدة اليوم ببراءة صاحب ملهى ليلى يدعى حمو وآخرين لاتهامهم لحيازة مواد مخدرة من جوهر الحشيش، وذلك بحضور تميم خضر السحيلى محامى المتهمين.

 

 


البحرالاحمر

محكمة جنايات البحر الاحمر

سائح استوني

الغردقة

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