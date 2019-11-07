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السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتنظيم "ولاية داعش الصعيد"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:11 م
السجن المشدد 15 سنة لمتهم بتنظيم "ولاية داعش الصعيد" داعش-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم كريم محمد في إعادة إجراءات محاكمته لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".
 
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
 
 
 
 

داعش الصعيد

تنظيم داعش

محاكمه داعش

الارهاب

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