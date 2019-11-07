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الخارجية الروسية تنفى وجود مرتزقة روس فى ليبيا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:59 م
الخارجية الروسية تنفى وجود مرتزقة روس فى ليبيا نائب وزير الخارجية الروسيى سيرجى ريابكوف
موسكو(أ ش أ)

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نفى نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، صحة ما يتردد فى الصحافة الأمريكية عن وجود مرتزقة روس فى ليبيا، واصفا الأمر بالمزاعم العارية من الصحة.

وقال ريابكوف للصحفيين، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى (إسرائيل) اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستى) الروسية: "أرفض بشكل قاطع مثل هذه المزاعم، نحن نعمل من أجل تحقيق تسوية فى ليبيا وندعم الجهود الرامية إلى ذلك، بما فيها جهود الأمم المتحدة".


وأضاف:" نحن في حوار مع أولئك الذين يؤثرون على الوضع في ليبيا بطريقة أو بأخرى، ولا نعتقد أن هناك أسباباً لهذه المزاعم"، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تنشر فيها وسائل إعلام أمريكية كل أنواع الشائعات الخاطئة والتلفيقات المنسوبة إلى روسيا.


كانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قد أشارت - في تقرير لها - إلى وجود 200 من المرتزقة الروس في ليبيا كجزء من إستراتيجية توسيع التأثير الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

 


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