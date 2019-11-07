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الخارجية الروسية: دبلوماسيو روسيا وفرنسا يجرون مشاورات حول الوضع بسوريا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:28 م
الخارجية الروسية: دبلوماسيو روسيا وفرنسا يجرون مشاورات حول الوضع بسوريا الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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بحث ممثل الرئيس الروسى لشئون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى فيرشينين، مع وفد فرنسى برئاسة ممثل الرئيس الفرنسى لشئون سوريا، فرانسوا سينيمو، الوضع فى سوريا.

 

وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية، "جرى نقاش مفصل للوضع على الأرض فى سوريا، وفى المقام الأول، فى شمال شرق البلاد، وأيضا تم تبادل للآراء حول أفق تسوية الأزمة السورية".

 

وحسب موقع سبوتنيك، أكد الطرفان أهمية عقد اللجنة الدستورية السورية، وبحثا قضايا المساهمة فى عودة السوريين الطوعية والآمنة إلى أماكن إقامتهم الدائمة وتقديم مساعدات إنسانية لسوريا.

 

ويذكر أن اللجنة الدستورية السورية المكونة من 150 عضوا مقسمة بالتساوى على ثلاث مجموعات من 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة وممثلى المجتمع المدنى، بدأت اجتماعاتها فى 30 أكتوبر فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.

 

وستعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا [15 عضوا من كل مجموعة، بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.

 


روسيا

سوريا

فرنسا

الخارجية الروسية

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