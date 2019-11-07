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الأونروا تعلن عن افتتاح جميع مؤسساتها العاملة فى لبنان

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:40 م
الأونروا تعلن عن افتتاح جميع مؤسساتها العاملة فى لبنان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
محمد عبد المجيد

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن افتتاح جميع مقراتها ومكاتبها ومؤسساتها العاملة فى لبنان .
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الأونروا فى بيان اليوم الخميس، أنها اتخذت قراراً بإعادة العمل داخل مؤسساتها ومقراتها التى كانت قد أقفلت داخل وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بسبب الأوضاع التى تشهدها المناطق اللبنانية .
 
وأكدت الأونروا، أنها أعادة العمل فى مدارسها ومؤسساتها التربوية، والصحية، ومكاتبها الخدماتية بشكل طبيعى .
 

فلسطين

الاونروا

الامم المتحده

لبنان

الفلسطينيين

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