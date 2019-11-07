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الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:19 ص
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تستبعد شبهات الاحتيال أو الاختلاس ضد المفوض العام للأونروا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
الأمم المتحدة تستبعد شبهات الاحتيال أو الاختلاس ضد المفوض العام للأونروا بيير كرينبول
أ ش أ

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استبعدت الأمم المتحدة الادعاءات ضد المفوض العام للأونروا ( وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ) ، بيير كرينبول، حيال شبهات تتعلق بالاحتيال أو الاختلاس من أموال التشغيل.


وأفادت الأمم المتحدة، فى بيان وزعته فى جنيف اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، قد تلقى تقريرا بشأن التحقيق فى هذا الشأن، فيما أوضحت التحقيقات أن هناك بالفعل قضايا إدارية بحاجة للمعالجة.


وأضاف بيان الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة، قرر وضع المفوض العام لـ "أونروا" فى إجازة إدارية، حتى يتم إيضاح هذه المسائل بشكل أكبر، ويمكن على أثرها اتخاذ قرار وإجراء نهائى ومناسب


ولفت البيان إلى أن الأمين العام، قام بتعيين كريستيان سوندرز، ليكون المسؤول عن "أونروا" فى الفترة القادمة، وذلك اعتبارا من اليوم 6 نوفمبر، وسينفذ "سوندرز" خطة إدارة تعزيز الوكالة وخاصة فى مجالات الرقابة والمساءلة.


ودعا الأمين العام للدول الأعضاء والشركاء الآخرين، الإبقاء على التزاماتهم تجاه "أونروا" وخدماتها، وأكد على انه من الأهمية بمكان أن يدعم المجتمع الدولى العمل الحاسم الذى تؤديه الوكالة فى مجالات الصحة والتعليم والمساعدة الإنسانية والتى تشكل مصدرا للاستقرار فى منطقة مضطربة.

 


سويسرا

الأمم متحدة

أونروا

فلسطين

بيير كرينبول

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