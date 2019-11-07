سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة وزير دفاع كولومبيا بعد مقتل أطفال فى غارة جوية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:40 ص
استقالة وزير دفاع كولومبيا بعد مقتل أطفال فى غارة جوية وزير الدفاع الكوبومبى المستقيل
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 استقال جييرمو بوتيرو، وزير الدفاع الكولومبى من منصبه، اليوم الخميس، فى ظل الكشف عن مقتل أطفال فى غارة جوية.

ووفقا لـ"سبوتنيك"، فإن قرار الاستقالة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بمقتل عدد من الأطفال القصر بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، فى غارة جوية استهدفت متمردين منشقين فى أغسطس الماضى، إلا أن بوتيرو لم يذكر ذلك فى خطاب استقالته.

واختار الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، الجنرال لويس فرناندو نافارو، وهو المسؤول العسكرى الأبرز فى البلاد، ليحل محل بوتيرو.

وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أعلن فى وقت سابق، أن التدريبات العسكرية التى تجريها بلاده على الحدود مع كولومبيا، لا تهدد أحدا، والهدف منها حماية أراضيها فقط .

وقال مادرور: "نحن لا نهدد أحدا، جيش فنزويلا لم يتجاوز حدود بلاده للتهديد أو غزو أراضى شعب آخر، هذا لن يحدث أبدا".

وأوضح الرئيس الفنزويلى، أن الفكرة الرئيسية للقوات المسلحة هى استراتيجية دفاعية، ولكن إذا تطلب حماية مواطنى البلاد بالسلاح، لدى فنزويلا قوات مسلحة، جاهزة ومجهزة جيدا للدفاع عن وطنها.

 


كولومبيا

وزير الدفاع

وزارة الدفاع الكولومبية

استقالة وزير الدفاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

الجنايات تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

الجنايات تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

اعرف حقك.. توفير الرعاية الصحية التزام على صاحب العمل

اعرف حقك.. توفير الرعاية الصحية التزام على صاحب العمل

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بهبوط حاد فى الدورة الدموية

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بهبوط حاد فى الدورة الدموية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة