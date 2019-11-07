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إعادة انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة فى 102 لجنة بخمس كليات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:26 م
إعادة انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة فى 102 لجنة بخمس كليات جانب من الانتخابات
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة، لعام 2019 م نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بمختلف الكليات 

وقال رضا سيد أحمد ، أنه سيتم إجراء انتخابات الإعادة فى 102 لجنة داخل ستة  كليات هي الآداب، التجارة، الحقوق، العلوم والسياحة والفنادق والتربية الرياضية لعدم اكتمال النصاب القانونى، وذلك يوم الاثنين 11 نوفمبر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساءا.

وأدلى اليوم الطلاب بأصواتهم لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة العلمية، الثقافية، الاجتماعية،العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا .

وخاض اليوم الخميس 7 نوفمبر  1084  طالب وطالبة الذين تم اعتمادهم بالكشوف النهائية داخل 18 لجنة بعد انتهاء مرحلة الطعون منهم 600 طالب، 484 طالبة للمنافسة على 102 من اجمالى 553  لجنة منهم 173  لجنة تم التعيين بها حيث لم يتقدم احد للانتخابات بها ومنها كلية الفنون الجميلة تم تعيين كافة اللجان بها وتضم كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطرى،الهندسة، التمريض، الحاسبات والمعلومات، السياحة والفنادق، التربية طفولة، التربية الرياضية ، وعدد 287 لجنة  تمت بالتزكية منها كلية التربية تعم تزكية كافة اللجان بها وتضم كليات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطرى،الهندسة،التربية، التمريض، الحاسبات والمعلومات، الآداب، التجارة، الحقوق، السياحة والفنادق، الزراعة، التربية طفولة، التربية الرياضية.

وأوضح أن الجدول الزمني لباقى عملية الانتخابات يتضمن:

الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم

الأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

الخميس 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة ، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق ، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب،ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولي  عبد الشكور الفرقة الرابعة  بكلية العلوم

 

 

 

 


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نتائج انتخابات طلاب جامعة المنصورة

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