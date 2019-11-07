1084 طالبا يخوضون انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة وفوز 278 بالتزكية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة لعام 2019 م انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بمختلف الكليات بالجامعة، حيث سيدلى اليوم الطلاب بأصواتهم لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وتقدم فى المرحلة الأولى للانتخابات 1280 طالب وطالبة، ويخوض الانتخابات اليوم الخميس نوفمبر عدد 1084 طالب وطالبة الذين تم اعتمادهم بالكشوف النهاية داخل 18 بعد انتهاء مرحلة الطعون منهم 600 طالب، 484 طالبة للمنافسة على 102 من إجمالي 553 لجنة منهم 173لجنة تم التعيين بها حيث لم يتقدم احد للانتخابات بها، 278 تمت بالتزكية لترشح طالب واحد فقط بكل لجنة .

وأوضح أن الجدول الزمني لباقى عملية الانتخابات يتضمن

الاثنين 11 نوفمبر: انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء

الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم

الأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات

الخميس 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة

وأشار عميد كلية الآداب، إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق ، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، و ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولى عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم.