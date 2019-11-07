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الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:25 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بالوادى الجديد حادث تصادم - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أصيب شخصين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا يفيد بوصول مصابين الي مستشفي الخارجة العام في حادث مروري. 
 
تبين اصطدام دراجة نارية بسيارة ملاكي بشارع جمال عبد الناصر، بجوار مديرية أمن الوادي الجديد، بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة أحمد حسين محمد، 47سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أسامة عبد الجواد حسين، 37سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
 
جري نقل المصابين لمستشفي الخارجة العام، لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

 


الوادى الجديد

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