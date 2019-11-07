إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بالوادى الجديد

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا يفيد بوصول مصابين الي مستشفي الخارجة العام في حادث مروري.

تبين اصطدام دراجة نارية بسيارة ملاكي بشارع جمال عبد الناصر، بجوار مديرية أمن الوادي الجديد، بمدينة الخارجة، أسفر عن إصابة أحمد حسين محمد، 47سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أسامة عبد الجواد حسين، 37سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جري نقل المصابين لمستشفي الخارجة العام، لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.