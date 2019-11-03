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اصابة 14 شخص فى حادث تصادم بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بالشرقية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:17 م
اصابة 14 شخص فى حادث تصادم بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب 14 شخص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" وملاكي بطريق "أبو حماد – العاشر من رمضان" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر، وإصابة 14 شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات "بلبيس" و"أبو حماد" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 
 
 

 


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