إصابة شخصين جراء حادث طعن على متن قطار فى إيطاليا

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أعلنت الشرطة الإيطالية ، اليوم الخميس، إصابة شخصين جراء حادث طعن على متن قطار قرب مدينة "مودينا" بشمال البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤول بشرطة القطار قوله إن ركاب القطار أوقفوا المهاجم وسلموه إلى السلطات، مضيفة أن المشتبه امتنع عن الإجابة على أسئلة السلطات فيما يختص بدافع الهجوم الذي يرجح استناده لدوافع شخصية.

وتابعت الشبكة أنه تم توجيه القطار الذي انطلق من مدينة "تورينو" إلى مدينة "بولونيا" لاستكمال التحقيقات فيما تم نقل الركاب على متن قطار آخر.