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أمين حلف الناتو يدعو الأعضاء للتغلب على الخلافات والحفاظ على الوحدة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:11 م
أمين حلف الناتو يدعو الأعضاء للتغلب على الخلافات والحفاظ على الوحدة ينس ستولتنبيرج
برلين (أ ش أ)

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دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج اليوم الخميس، أعضاء الحلف إلى تحمل المسؤولية والتغلب على الخلافات الناشبة حول مختلف القضايا ، من أجل الحفاظ على الوحدة اللازمة لضمان الأمن الجماعى.

وقال ستولتنبيرج - متحدثا في أحد مراكز الأبحاث فى ألمانيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن الكثيرين يتحدثون الآن عن خلافات بين الأعضاء الحلفاء حول التجارة، والطاقة، والمناخ، وإيران، وكذلك حول الوضع فى شمال شرق سوريا ، حيث تقوم تركيا بعملية عسكرية هناك.

وفى محاولة للتقليل من حدة الخلافات، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن الاختلافات في المواقف بين 29 ديمقراطية "طبيعية"... وأضاف : "كانت لدينا خلافات خطيرة فى الماضى ... لكن في النهاية، تمكنا دائما من الاتحاد حول مهمتنا الرئيسية - حماية بعضنا البعض"، مشيرا إلى أن الإجماع ليس بسيطا دائما، لكن وحدتنا ضرورية لأمننا الجماعى.


واختتم قائلا : " من المصلحة الوطنية لكل حليف أن نبقى متحدين، يجب أن نتحمل جميعا مسؤولية التغلب على خلافاتنا اليوم، كما كنا نفعل من قبل".

 


الناتو

حلف شمال الاطلسى

المانيا

امين عام حلف الناتو

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