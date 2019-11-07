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ماكرون: حلف الناتو فى حالة موت سريرى بسبب سلوك تركيا والدور الأمريكى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:36 م
ماكرون: حلف الناتو فى حالة موت سريرى بسبب سلوك تركيا والدور الأمريكى ماكرون
باريس(أ ش أ)

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن حلف شمال الأطلسى (الناتو) يعيش حاليا حالة من الموت السريرى، مرجعا ذلك إلى انحسار الدور الأمريكى بالحلف إلى جانب سلوك تركيا العضو فى "الناتو".

وأضاف ماكرون - فى مقابلة مع مجلة (ذى إيكونوميست) الأسبوعية نشرت في عددها اليوم الخميس "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسى"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية .

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف - في وقت سابق - التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة" و"الاحتلال".. مؤكدا أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي بلندن فى ديسمبر المقبل لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسئولة في حال نهوض تنظيم داعش الإرهابى من جديد.

يذكر أن ألمانيا وهولندا وفرنسا أعلنت - الشهر الماضي - تعليق كل مبيعات السلاح إلى تركيا، وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبى.

وندد الاتحاد الأوروبى، الذى لا تزال تركيا تسعى للانضمام لعضويته، بالضربات التركية على الأكراد في شمال شرقي سوريا.

فيما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، أكتوبر الماضى، سفير تركيا فى باريس إثر العملية العسكرية التى بدأتها أنقرة على الأكراد فى شمال سوريا.

 


ماكرون

فرنسا

حلف شمال الاطلسى

الناتو

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