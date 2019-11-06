30 دقيقة من الرقص أو اليوجا يوميا تحسن مزاجك وتعالج الاكتئاب

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأشخاص الذين يمارسون الرقص، أو اليوجا، أو التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا، تقل لديهم احتمالية تصل إلى 17% للإصابة بالاكتئاب حتى لو كانوا عرضة وراثياً له.



التمارين الرياضية والاكتئاب

وقالت الصحيفة، إن 4 ساعات من التمارين الأسبوعية، يمكن أن تقلل من احتمالات الاكتئاب بنسبة 17 %، لكن علماء "ماساتشوستس" وجدوا أيضًا أن 30 دقيقة فقط يوميًا ستساعد، مضيفة أن التمارين الرياضية ليست هي الوسيلة الوحيدة، حيث إنه يمكن أن تكون ممارسة اليوجا، والرقص مفيدا، فقد يؤدي التمرين المنتظم إلى تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب بشكل كبير حتى لو كنت معرضًا لخطر وراثي.

وجد العلماء، أن البالغين الذين شاركوا في التدريب لمدة 4 ساعات كل أسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 17% للإصابة بالاكتئاب.



حتى اليوجات تحمى من الاصابة بالاكتئاب

اكتشف باحثون بجامعة هارفارد، أنه حتى 30 دقيقة في اليوم من النشاط البدني قد يكون له تأثير إيجابي،

مشيرة إلى أنه حتى الأنشطة بما في ذلك دروس اليوجا والرقص، تقدم الكثير من الفائدة، مثل ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.



الرقص مهم لحياتك يحسن مزاجك ويعالج الاكتئاب

حصد الدكتور كارميل تشوي وزملاؤه بيانات من حوالي 8000 مشارك في بنك شركاء الرعاية الصحية الحيوي Biobank، وهو برنامج أبحاث طويل الأجل مصمم لمساعدة العلماء على فهم كيفية تأثير الجينات على النتائج الصحية، أجاب المشاركون على استبيان حول عادات نمط حياتهم، بما في ذلك مستوى تمارينهم الرياضية، على مدى عامين، قام الباحثون بالرجوع إلى هذه المعلومات مع السجلات الصحية للمرضى ورصدوا المصابين بالاكتئاب.



الرقص والتمارين تحسن الاكتئاب

استخدم المؤلفون أيضًا المعلومات الوراثية للمشاركين لحساب درجة واحدة تعكس خطر الشخص الموروث للاكتئاب، أظهرت النتائج المنشورة في مجلة الاكتئاب والقلق أن الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 % لتشخيص الاكتئاب، ومع ذلك، إذا مارس الأشخاص في هذه المجموعة كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 17% مقارنةً بالبالغين المعرضين لخطر جيني منخفض، ولكنهم لم يمارسوا الرياضة.



الرقص يحسن مزاجك ويعالج الاكتئاب

وكان أولئك الذين لديهم أعلى درجة من المخاطر الجينية أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 12% ، إذا مارسوا تلك التدريبات، وكان احتمال حصول أولئك الذين حصلوا على درجات أقل على نسبة 38% أقل.

وقال التقرير، من أهم التمارين الرياضية، وجد أن الجري والمشي يقللان من فرص الإصابة بالاكتئاب بنسبة 13%ـ و 11% على التوالي.

لكن الغريب، أن الركض، والسباحة، ورياضات المضرب، لم تظهر أي تأثير مفيد، ممارسة عالية الكثافة "الشديدة "، مثل الرقص خفضت من خطر الاكتئاب بنسبة 16%، وممارسة منخفضة الكثافة بنسبة 14%.

توصي الصحة العامة فى بريطانيا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل، حيث يصف الأطباء في كثير من الأحيان النشاط البدني كعلاج.