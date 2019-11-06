سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

1.15مليــون دولار قيمة منح توقيع عقدى تنمية حقول قطامية وجنوب دسوق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:46 م
1.15مليــون دولار قيمة منح توقيع عقدى تنمية حقول قطامية وجنوب دسوق ارشيفية
كتبت –مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقارير صادرة عن قطاع البترول، أنه تم توقيــع عقديــن تنميــة حقول الغاز، وذلك خلال عام 2018 – 2019  بإجمالــي منــح توقيــع بلغت  1.15مليــون دولار.

وأضافت التقارير أن تلك العقود شملت عقــد تنميــة حقل قطاميــة لشــركة بــي بــي بمنطقــة شــمال دميــاط البحريــة بالبحــر المتوســط بمنحــة توقيــع مليــون دولار.

Screenshot_٢٠١٩١١٠٦_١٢٥٢١٧
 
وأشارت التقارير، إلى أنها شملت أيضا عقــد تنميــة حقل جنــوب دســوق لشــركة ســي دراجــون بمنطقــة جنــوب دســوق الأرضيــة بدلتــا النيــل بمنحــة  150 ألف دولار.

يذكر أن إجمالى عدد اتفاقيات البحث والاستكشاف  السارية حتى سبتمبر 2019 بلغ 33 اتفاقية تتضمن  22 اتفاقية (15 منطقة بحرية بالبحر المتوسط و7 مناطق أرضية بدلتا النيل) بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما منهم عدد (11) اتفاقية في مراحل البحث والاستكشاف وعدد (11) اتفاقية في مراحل التنمية المختلفة، ىو 11 اتفاقية (8 مناطق بحرية بالبحر المتوسط و3 مناطق أرضية بدلتا النيل) موقعة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتحت الاشراف الفني للشركة المصرية القابضة للغازات لشركة الطبيعية.


عقود تنمية حقول الغاز

حقل قطاميــة

حقل جنــوب دســوق

عقود تنمية الحقول ’

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البترول تواصل تنفيذ برنامج زيادة إنتاج الغاز.. بتروبل تنجح فى وضع بئرين جديدين بحقل بلطيم على الإنتاج.. الآبار تنتج 190 مليون قدم مكعب يومياً.. وخطة التنمية المبدئية تتضمن حفر وإكمال 6 آبار ومنصة بحرية وخط جديد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:45 م

بريمة 63.. عالم خاص في قلب الصحراء.. "اليوم السابع" يعيش يوما كاملا في الصحراء الغربية بين عمال الآبار والبريمات.. العمل يبدأ من 7 صباحا.. شمس البريمات تشرق مع غروب الشمس.. والمنطقة تنتج حوالي 8000 برميل يوميا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:30 م

بريمة 63.. قصة يوم في حياة عمال الآبار بالصحراء الغربية.. "فيديو"

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 12:49 م

من حقل "أبو ماضي" لـظهر العملاق.. تنفيذ 177 ألف كم مسح سيزمى بالدلتا والمتوسط

الأحد، 27 أكتوبر 2019 10:43 ص

حفر 8 آبار استكشافية بالمتوسط ودلتا النيل بنسبة نجاح 100% وتحقيق كشف نور وابن يونس

الأحد، 27 أكتوبر 2019 10:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة