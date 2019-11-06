سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

يوم حر ويوم برد.. 5 طرق غير تقليدية لمقاومة الأنفلونزا مع تقلبات الطقس

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:09 م
يوم حر ويوم برد.. 5 طرق غير تقليدية لمقاومة الأنفلونزا مع تقلبات الطقس نزلات البرد
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تقلبات الطقس وتغيرات حرارة الجو ما بين الحرارة والبرودة، يحتاج كل منا إلى تقوية جهاز المناعة لمقاومة الأمراض المختلفة، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق غير تقليدية تساعدك على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

 

5 طرق غير تقليدية لمقاومة البرد والأنفلونزا

هناك بعض الطرق الطبيعية غير المألوفة التى يمكن أن تساعدك فى التخلص من البرد والأنفلونزا.

 

تناول بعض البروتين

إن اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يساعدك على التخلص من أى مشكلة صحية والبرد والأنفلونزا، حيث يلعب الطعام الذى تتناوله دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحتك.

بمجرد أن تبدأ فى الشعور بأعراض الأنفلونزا قم بزيادة تناول البروتين، حيث يوفر لك وجبة صحية مليئة بالبروتين ما يكفى من المواد الغذائية وتجنب مسببات الأمراض العنيدة التى تسبب البرد.

والمواد الغذائية المليئة بفيتامين C مثل البرتقال والطماطم يمكن أن تساعد أيضًا فى تعزيز المناعة.

 

تدليك الجسم

يمكن أن يساعدك التدليك الخفيف فى الحفاظ على سلامتك من الإصابة بالزكام، حيث إن التدليك يعزز جهاز المناعة ويساعدك فى الوقاية من البرد والإنفلونز.

 

ارتداء الجوارب الرطبة

ارتداء زوج من الجوارب الرطبة يساعد فى علاج البرد، حيث إن ارتداء الجوارب الرطبة قبل النوم له تأثير مماثل للعلاج المائى المعزز للمناعة.

كل ما عليك فعله هو نقع زوج من الجوارب فى الماء البارد وارتديه ثم قم بتغطيته بزوج من الجوارب الصوفية.

 

تناول البصل النىء

البصل علاج فعال لمكافحة البرد والإنفلونزا، حيث إن البصل مضاد طبيعى للميكروبات، كما أنه يحتوى على الكثير من الكبريت، وهو مفيد لجهاز المناعة لديك.

Natural-Flu-Remedies_1200x628-facebook

 

الأعشاب

عندما يكون لديك التهاب فى الحلق تناول الأعشاب الدافئة، مثل: الزنجبيل، الشاى الأخضر، حيث تحتوى هذه الأنواع على مضادات الأكسدة القوية التى تساعد جسمك على إزالة البكتيريا التى تسبب البرد والإنفلونزا.


علاج نزلات البرد

علاج الانفلونزا

الانفلونزا

علاج البرد

طرق طبيعية لعلاج البرد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة