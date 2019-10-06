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4 نصائح صحية لتقوية المناعة فى فصل الخريف

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:52 م
4 نصائح صحية لتقوية المناعة فى فصل الخريف الإكثار من تناول المضادات الحيوية يزيد من فرص الإصابة بضعف المناعة
فاطمة ياسر

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تقلبات ملحوظة في الطقس عند بداية فصل الخريف، مما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد نتيجة لهذه التقلبات، وهذا يرجع لتأثر الجهاز المناعي في الجسم عند تغير الفصول، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح الطبية التي تعمل على تقوية المناعة في الجسم، وذلك وفقا لموقع " starjournalnow وwebmed ".

ونجد أن كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد الشديدة نتيجة للتغيرات في فصول السنة وخاصة في فصل الخريف، وهناك العديد من النصائح الطبية الهامة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة في الجسم، وتحد من الإصابة بنزلات البرد، ومنها:

-التقلبات النفسية والعصبية والقلق والتوتر، تعد من الأمور الغير جيدة التي تساهم بشكل كبير في ضعف الجهاز المناعي، والتي تزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا أبتعد عن هذه العادات السيئة.

-الإكثار من تناول الأدوية المختلفة وخاصة المضادات الحيوية تزيد من فرص التعرض والإصابة بضعف المناعة بشكل ملحوظ، ولذا عليك عدم تناول مثل هذه الأدوية بدون الرجوع للطبيب.

-عدم ممارسة الرياضة يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، ويزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد أو الأمراض المناعية، ولذا عليك ممارسة الرياضة بشكل دائك لتنشيط الدورة الدموية، وتقوية الجهاز المناعي .

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك علاقة واضحة وقوية بين قلة ساعات النوم وضعف الجهاز المناعي، ولذا عليك النوم يوميا من 7 إلي 8 ساعات لتقوية الجهاز المناعي.


تقوية الجهاز المناعي

جهاز المناعة

تقوية الجهاز المناعي في فصل الخريف

فصل الخريف وتقوية المناعة

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