وزير خارجية الأردن: عودة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعى إلى أسرتيهما خلال ساعات

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المواطنين الأردنيين اللذين سجنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى سيكونان بين أسرتيهما خلال ساعات.



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كان الوزير الأردنى أعلن قبل يومين عن عودة المعتقلان فى سجون الاحتلال الإسرائيلي هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع، مؤكدا أن الحكومة عملت على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر.