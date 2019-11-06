هل يمكن للأسبرين أن يقلل الآثار الضارة لتلوث الهواء القاتل إلى النصف؟

كتبت إيناس البنا

تشير دراسة أجراها معهد ماكس بلانك في ألمانيا هذا العام إلى أن تلوث الهواء يقتل 64 ألف بريطاني سنويًا ويقل عن متوسط ​​العمر المتوقع بنسبة 1.5 عامًا.

وفي الشهر الماضي، كشف باحثون من جامعة كينجز كوليدج لندن عن وجود المئات من حالات التوقيف والسكتات القلبية الإضافية في الأيام التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهوا.

وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" فأن الجزيئات الصغيرة التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة بواسطة السيارات والحافلات والشاحنات، وكذلك مواقد الحطب، وقد تزيد من كميات تلوث الهواء.

بقياس عينات من شعر الإنسان، يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين حيث تؤدي إلى تهيج وتفاقم الربو، كما قد تغذي أيضًا تطور حالات أخرى مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وحتى سرطان الرئة، كما ترتبط إيضا تلك الجزئيات بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

الآن ، يبحث العلماء عن دواء يمكن أن تحمينا عندما ترتفع مستويات تلوث الهواء، حيث تشير الأبحاث إلى أن فيتامينات B وفيتامينات C و D وأحماض أوميجا 3 الدهنية وحتى بعض الأدوية قد توفر الحماية ضد التلوث.

وجدت دراسة أمريكية سابقة أن تناول عقار مضاد للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الأسبرين ، يقلل من تأثير التلوث إلى النصف وتأثيره على وظيفة الرئة.

يتوقع الباحثون من جامعة كولومبيا في نيويورك أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد تقلل الالتهاب الناجم عن تلوث الهواء بالفعل، بينما يحذر آخرون من أن الأسبرين لا يناسب الجميع ، بمن فيهم الأطفال، وفي الوقت نفسه ، وجدت ورقة 2017 ، من جامعة كولومبيا أيضًا ، أن فيتامينات ب قد تحمي القلب من التلوث.

ولكن البحث مازال يحتاج إلى دراسات أخرى للتحقق من صحة النتائج التي توصل إليها العلماء وتطوير التدخلات الوقائية باستخدام فيتامينات B لاحتواء الآثار الصحية لتلوث الهواء.

في وقت سابق من هذا العام ، اشتركت تارا وياند ، أخصائية تغذية في مستشفى رويال فري في لندن ، في تأليف مراجعة بحثية وجدت أدلة جيدة على أن العديد من الفيتامينات والمواد النباتية قد تكون وقائية في المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، بشكل رئيسي من خلال مضادات الأكسدة أو الآثار المضادة للالتهابات ، أو عن طريق تنظيم استجابات الحساسية.