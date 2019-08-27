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الانسداد الرئوى المزمن مرض تنفسى خطير.. تعرف على أعراضه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:30 ص
الانسداد الرئوى المزمن مرض تنفسى خطير.. تعرف على أعراضه الرئتين
كتبت هند عادل

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الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسي من المشكلات الخطيرة التى قد تؤرق أى شخص، والانسداد الرئوي المزمن هو خطر يؤدى إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئتين، ووفقا لآليه عمل الجهاز التنفسي يدخل الهواء إلى القصبة الهوائية من خلال الشعب الهوائية ثم إلى الحويصلات الهوائية ومن الحويصلات الهوائية يأخذ الدم الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون.

التهاب الشعب الهوائية المزمن يسبب التهاب وندب بممرات الشعب الهوائية مما يؤدي إلى صعوبة دخول الهواء وخروجه كما يؤدي إلى السعال، بينما انتفاخ الرئتين يتلف الحويصلات الهوائية بالرئتين، وذلك يؤثر على مرونة الرئتين مما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

ووفقا لموقع " مايو كلينك" فان مرض الانسداد الرئوي لا تظهر أعراضه إلا بعد حصول تضرر عميق بأنسجة الرئة واستمرار  التعرض للدخان، والأعراض الأبرز له هى سعال يومي مصحوب بالبلغم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وضيق في النفس خلال القيام بأنشطة بدنية، صفير في النفس، ضيق في التنفس والصدر،الحاجة لطرد البلغم في الصباح بسبب احتقانه في الرئة،سعال مزمن مع إنتاج بلغم قد يكون لونه شفاف، أبيض، أصفر أو أخضر، ازرقاق في الشفاه والأظافر، التهاب متكرر في الشعب الهوائية، في المراحل المتقدمة قد يحدث انخفاض فى الوزن، في المراحل المتقدمة قد يحدث انتفاخ في الكاحل والقدم.

هناك أشخاص معرضون للإصابة بهذا المرض وهم المدخنون وأيضا التدخين السلبي يمثل عامل خطورة.

بالإضافة إلى مرضى الربو المدخنين، والتعرض المزمن للمواد الكيماوية والغبار قد يؤدي لتهيج والتهاب الرئة والإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.

 

 


الرئه

التهاب الرئه

الانسداد الرئوى

امراض الجهاز التنفسى

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