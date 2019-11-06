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نيابة شبرا الخيمة تباشر التحقيقات مع عصابة الإتجار فى الأعضاء البشرية وبيع الكلى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:29 ص
نيابة شبرا الخيمة تباشر التحقيقات مع عصابة الإتجار فى الأعضاء البشرية وبيع الكلى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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تباشر نيابة قسم أول شبرا الخيمة، تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة يتزعمه شخصان .

 

بداية الواقعة وردت معلومات بشأن قيام شخصين عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء، باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بأحد المستشفيات وقيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.

 

وتم ضبط العاطل وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب"، واتخذت الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


شبرا الخيمة

الاتجار فى الأعضاء البشرية

امن القليوبية

سرقه كلى

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