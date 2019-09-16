حبس ماسح أحذية بتهمة الوساطة لبيع والاتجار فى الأعضاء البشرية بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية بحبس ماسح أحذية لاتهامه بالاتجار بالأعضاء البشرية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال، حيث أكدت التحريات قيام (ماسح أحذية ) بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعى السلع بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع (شخص آخر محدد) على بيع كليته مقابل مبلغ عشرين ألف جنيه.

وباستدعاء الأخير (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا "سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة" آخرها قضية "سلاح") أقر بصحة تلك المعلومات، وأضاف أن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس c ، وأضاف أن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" (مواليد 1970، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، سبق اتهامه والحكم عليه في 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" آخرها قضية "تسول") وأقر بصحة قيامه بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.