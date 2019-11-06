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ضبط عصابة تستقطب المواطنين بالقليوبية لبيع أعضائهم البشرية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:06 ص
ضبط عصابة تستقطب المواطنين بالقليوبية لبيع أعضائهم البشرية عمليات بيع الأعضاء - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين يستقبطا المواطنين لـ بيع أعضاءهم البشرية في القليوبية .

وردت معلومات بشأن قيام شخصين (عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء) بإستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بإحدى المستشفيات، وقيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لحين الإنتهاء من إجراء العمليات.

وباستجواب العاطل إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة.

 

 

 


بيع الأعضاء

اعضاء بشرية

الاتجار في الأعضاء

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