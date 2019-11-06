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نقابة الأطباء: انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:38 ص
نقابة الأطباء: انتهاء أزمة الأطباء المصريين فى الكويت الدكتور محمد الأكشر عضو مجلس نقابة الأطباء‎
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، تلقت من عدد من الأعضاء العاملين بالكويت، إن هناك أزمة تواجههم، تتلخص فى عدم استخراج التراخيص، وعدم البدء فى العمل حتى انتهاء إجراءات المعادلة، التى قد تستغرق شهور من المراسلات وعدم حصول الطبيب على عمل رسمى ولا راتب.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن لجنة العلاقات الخارجية ومقررها الدكتور محمد الأكشر، عضو المجلس، تواصل مع أطباء مصريين يعملون بالكويت، لبحث وسماع شكواهم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الجمعية الطبية الكويتية، والتى بدروها أصدرت قرار بإنهاء الأزمة.
 
وتضمنت الشكوى، أن المشكلة إثر التطورات الأخيرة المتعلقة بالقانون رقم 78 لسنة  2019، بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة بالكويت.
 
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نقابة الاطباء

الاطباء المصريين بالكويت

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