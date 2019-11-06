مستشفيا المطرية والمنزلة يستقبلان مصابى حادث تصادم أتوبيسين.. اعرف الأسماء

الدقهلية – شريف الديب

استقبل مستشفيا المطرية والمنزلة العام تسعة عشر مصاب فى حادث تصادم أتوبيس عمال الدقهلية المتجه إلى منطقة الاستثمار ببورسعيد، بآخر صباح اليوم على طريق المطرية بورسعيد الدولى .

وكشف مصدر طبى بأنه لا توجد حالات وفاة، وبلغ عدد المصابين 19 شخص وهم:

"محمد إبراهيم منتصر 26 سنة مقيم المطرية، محمد سمير إبراهيم 30 سنة المنزلة، اشتباة كسر بالحوض واشتباة كسر بالفقرات، الجرايحى فتحى الشوه 36 سنة المطرية، اشتباة كسر بالكتف الايسر، أحمد الخضرى رمادا 32 سنة المطرية اشتباة كسر بالكامل الايسر، أحمد محمد خاطر 18 سنة الجماملة المنزلة اشتباة كسر بالكاحل الأيسر، على الدسوقى على 19 سنة المطرية كسر لعظام الأنف وسحجات وكدمات، محمد الغريب العصفور، المطرية كسر بالكاحل الايسر وجرح قطعى 3 سم، عبد الله محمد عسكر المطرية 25 سنة، صدمة عصبية، ايمن محمد السيد 25 سنة المطرية، سامح محمد السيد 25 سنة، صابرين طلعت عبد الخالق 19 سنة الشبول، معتصم السيد الباز المطرية 25 سنة ، محمود عيد 28، هنا سليم محمد 17 سنة، اية مسعد محمود 18 سنة العصافرة، صفاء ابو السعود الحديدى 45 سنة، غادة عبدة احمد 17 سنة المطرية ، فاطمة احمد طه 17 سنة المطرية، رضا محمد محمود 21 المنزلة" وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتم وضعهم تحت الملاحظة.