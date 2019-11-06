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إصابة 19 عامل بحادث تصادم على طريق المطرية بورسعيد بالدقهلية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:40 ص
إصابة 19 عامل بحادث تصادم على طريق المطرية بورسعيد بالدقهلية تصادم سيارات - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أصيب 19 شخصا أثناء ذهابهم للعمل بمنطقة الاستثمار ببورسعيد فى حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق المطرية بورسعيد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على الطريق الدولى الرابط بين الدقهلية وبورسعيد .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عدد كبير من الركاب، حيث كان الأتوبيس يقل العمال من مدينة المطرية إلى منطقة الاستثمار ببورسعيد، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق وحدث التصادم، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية والمنزلة، ولم يسفر الحادث عن أى وفيات وجارى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، والكشف عن أسباب الحادث.

 


الدقهلية

تصادم اتوبيسين

طريق المطرية بورسعيد

مدير مباحث الدقهلية

منطقة الاستثمار ببورسعيد

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